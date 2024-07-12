Грузовик Shacman переехал 85-летнего мопедиста под Хабаровском

В Хабаровском крае грузовик сбил пожилого мопедиста на трассе. Пострадавший выжил и госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла днём 11 июля. 25-летний водитель Shacman двигался по левой полосе из села Тополево в сторону Князе-Волконского, сзади ехали Toyota Prius и мопед. Водитель легковушки поморгал большегрузу фарами, чтобы тот уступил дорогу, после чего дальнобойщик начал перестраиваться на правую полосу. Во время манёвра он почувствовал удар в правый борт, притормозил и вышел из кабины.
На дороге лежал перевёрнутый мопед и его водитель 1939 года рождения. Мужчина вызвал скорую, которая увезла пенсионера в больницу. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства случившегося выясняются.