Грузовик Shacman переехал 85-летнего мопедиста под Хабаровском

Авария произошла днём 11 июля. 25-летний водитель Shacman двигался по левой полосе из села Тополево в сторону Князе-Волконского, сзади ехали Toyota Prius и мопед. Водитель легковушки поморгал большегрузу фарами, чтобы тот уступил дорогу, после чего дальнобойщик начал перестраиваться на правую полосу. Во время манёвра он почувствовал удар в правый борт, притормозил и вышел из кабины.