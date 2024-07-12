Что известно о ДТП, устроенном пьяным водителем в Иркутске

«Однако, мужчина заявил, что алкогольные напитки он не употреблял. Как пояснил гражданин, причиной аварии стало палящее солнце, которое напекло ему голову через люк автомашины, в результате чего он получил солнечный удар и потерял сознание», — рассказывают дорожные полицейские.