Что известно о ДТП, устроенном пьяным водителем в Иркутске

Как уточнили в пресс-службе ГАИ по Иркутской области, сидевший за рулем кроссовера 32-летний мужчина, был в момент ДТП «в бессознательном состоянии». Как показало медосвидельствование, он изрядно принял на грудь:
«Однако, мужчина заявил, что алкогольные напитки он не употреблял. Как пояснил гражданин, причиной аварии стало палящее солнце, которое напекло ему голову через люк автомашины, в результате чего он получил солнечный удар и потерял сознание», — рассказывают дорожные полицейские.
Но вранье, что называется, не прокатило. В отношении мужчины составлен административный протокол за пьяную езду, а его автомобиль поселился на спецстоянке.