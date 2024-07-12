20-летнего студента на Lexus поймали с наркотиками

20-летний студент СФУ на Lexus был пойман с наркотиками в конце 2023 года.
В октябре прошлого года юноша ехал по ночному Красноярску на недавно купленном автомобиле. Перед поездкой он употребил наркотики. Также при себе у него было 4 г запрещённых веществ.
На пр. Свободном парня остановили сотрудники ГИБДД, так как он превысил скорость. После проверки документов инспекторы заметили нервозность парня и решили проверить его машину.
Так, в салоне Lexus были обнаружены наркотик. Студент сказал, что в общежитии, где он проживает, есть ещё запрещённые вещества. При обыске в комнате у него изъяли ещё 15 г наркотиков.
Юноша признан виновным в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Ему назначено 3 года 4 месяца колонии общего режима.