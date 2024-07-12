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В Крыму задержали агента украинских спецслужб

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. <…> По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что задержанный — 42-летний гражданин Украины. Главное управление разведки завербовало его, когда он находился на Украине.

Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд отправил задержанного под стражу.

ФСБ