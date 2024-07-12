В Крыму задержали агента украинских спецслужб, передававшего информацию о ВС РФ

Подозреваемый — гражданин Украины 1982 года рождения. Находясь на территории Украины, он был привлечен к сотрудничеству Главным управлением разведки министерства обороны Украины.
По данным ФСБ, мужчина передавал сведения о местах дислокации подразделений армии России на территории Крыма и Севастополя.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ — сбор и передача по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности РФ.
Подозреваемый отправлен под стражу. По статье о шпионаже ему грозит до 20 лет лишения свободы.