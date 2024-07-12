В Астрахани узбекистанца признали виновным в сбыте наркотиков

По информации Астраханского областного суда, мужчина через интернет приобрел наркотики с целью последующей их продажи. Во время закладки на территории Астрахани он по неосторожности заменил наркотики на более сильнодействующее вещество, что повлекло за собой плачевные последствия для местных жителей. Отмечается, что в результате употребления 14 человек были доставлены в медицинские учреждения в бессознательном состоянии с признаками сильного отравления. Трое жителей Астрахани в возрасте от 19 до 29 лет скончались.
В ходе обыска квартиры наркоторговца обнаружили 300 граммов наркотиков. Собранные документы и доказательства направили в суд.
Узбекистанца признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере организованной группой, причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В отношении остальных участников преступной группы также заведено уголовное дело.