В Астрахани узбекистанца признали виновным в сбыте наркотиков

По информации Астраханского областного суда, мужчина через интернет приобрел наркотики с целью последующей их продажи. Во время закладки на территории Астрахани он по неосторожности заменил наркотики на более сильнодействующее вещество, что повлекло за собой плачевные последствия для местных жителей. Отмечается, что в результате употребления 14 человек были доставлены в медицинские учреждения в бессознательном состоянии с признаками сильного отравления. Трое жителей Астрахани в возрасте от 19 до 29 лет скончались.