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Двое взрослых с ребенком погибли в массовом ДТП в Ростовской области

Массовое ДТП в Ростовской области унесло жизни двух взрослых и ребенка, есть пострадавшие.

Источник: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

В Ростовской области в массовом ДТП на автомобильном пункте пропуска погибли двое взрослых и несовершеннолетний ребенок. Трагедия произошла вечером 11 июля, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, все случилось на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе около 21:20. Предварительно, 51-летний водитель грузовика ГАЗон Next не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автомобилем Lada Granta. Отечественная легковушка после этого по инерции въехала в три машины: Haval, KIA Rio и KIA Ceed.

— В результате погибли водитель Lada Granta 55 лет, а также его пассажиры: женщина 48 лет и 11-летний мальчик, — сообщили в Госавтоинспекции.

Также известно, что на месте происшествия пострадали 41-летний водитель Haval и 49-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении в этом же автомобиле. Сейчас детали и причины происшествия выясняют правоохранители.