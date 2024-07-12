Двое взрослых с ребенком погибли в массовом ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в массовом ДТП на автомобильном пункте пропуска погибли двое взрослых и несовершеннолетний ребенок. Трагедия произошла вечером 11 июля, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, все случилось на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе около 21:20. Предварительно, 51-летний водитель грузовика ГАЗон Next не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автомобилем Lada Granta. Отечественная легковушка после этого по инерции въехала в три машины: Haval, KIA Rio и KIA Ceed.
— В результате погибли водитель Lada Granta 55 лет, а также его пассажиры: женщина 48 лет и 11-летний мальчик, — сообщили в Госавтоинспекции.
Также известно, что на месте происшествия пострадали 41-летний водитель Haval и 49-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении в этом же автомобиле. Сейчас детали и причины происшествия выясняют правоохранители.