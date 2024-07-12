Двое взрослых с ребенком погибли в массовом ДТП в Ростовской области

По данным ведомства, все случилось на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе около 21:20. Предварительно, 51-летний водитель грузовика ГАЗон Next не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автомобилем Lada Granta. Отечественная легковушка после этого по инерции въехала в три машины: Haval, KIA Rio и KIA Ceed.