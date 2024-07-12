В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Африканскую чуму свиней обнаружили в частном хозяйстве в селе Духовское Пограничного округа Приморья, введен карантин, сообщает администрация округа.
«Очаг африканской чумы свиней выявлен в Пограничном округе… У жительницы Духовского заболели свиньи, и она обратилась за помощью в ветслужбу. Специалисты провели отбор проб у заболевших животных и направили анализы в Уссурийскую межобластную ветеринарную лабораторию. Они оказались положительными», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятикилометровой зоне от очага заражения, куда вошло село Духовское, изъяты и ликвидированы все свиньи. Также ветслужба Пограничного округа ликвидировала останки животных и деревянные конструкции, где содержались зараженные свиньи. В хозяйстве проведена дезинфекция.
«Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий. В зону наблюдения (десять километров от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково. Здесь будет проведен обход хозяйств, где имеются свиньи, осмотр животных», — отмечается в сообщении.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.