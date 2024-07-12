В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней

«Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий. В зону наблюдения (десять километров от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково. Здесь будет проведен обход хозяйств, где имеются свиньи, осмотр животных», — отмечается в сообщении.