В Приморье иностранца-экстремиста взяли под стражу

Иностранца, оскорбившего и угрожавшего жителям приморского Артема из-за конфликта на парковке, отправили под стражу на время расследования. Его подозревают в экстремизме, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
Напомним, конфликт разгорелся днем 8 июля во дворе одного из многоэтажных домов в Артеме. Иностранец, имеющий российское гражданство, неправильно припарковал свой автомобиль и заблокировал выезд кому-то из соседей.
В ходе конфликта мужчина угрожал соседям насилием и оскорблял всех русских, называя их нацистами.
Видео стычки быстро распространилось в новых медиа и привлекло внимание полиции и Следственного комитета, который завел на 20-летнего мужчину уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
По данным источника «КП», сразу после появления в сети видео, иностранца сильно избили его соотечественники.
Экс-мигранту грозит пять лет лишения свободы, кроме того, прокуратура проверяет законность предоставления ему гражданства Российской Федерации.