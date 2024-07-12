В Приморье иностранца-экстремиста взяли под стражу

Иностранца, оскорбившего и угрожавшего жителям приморского Артема из-за конфликта на парковке, отправили под стражу на время расследования. Его подозревают в экстремизме, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.