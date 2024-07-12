На Кубани туристка пропала, катаясь в море на сапборде

По данным властей, накануне вечером в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег Туапсинского района в море унесло три сапборда с тремя туристками. При этом одна девушка на сапе смогла вернуться на берег. Позже на расстоянии 400 метров от берега обнаружили вторую туристку из Краснодара. Ее доставили на берег, от медпомощи она отказалась.