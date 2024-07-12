Омичу грозит до трёх лет лишения свободы за убийство собаки

Прокуратура Ленинского округа г. Омска поддержала государственного обвинителя по делу 61-летнего мужчины, который застрелили бездомную собаку.
Сообщается, что в январе 2023 года мужчина находился на своей даче в СНТ «Энергетик-1». Он заметил, что по участку соседа, который кормит бездомных псов, бегает беспризорная собака. Мужчина выстрелил в собаку из ружья.
Свою вину мужчина не признал. Он заявил, что выстрелил, опасаясь за свою жизнь, т.к. собака вела себя агрессивно. Однако эта версия событий оказалась ложной, установили следователи.
Омич обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Согласно закону, его ждёт до 3 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что омича, который убил собаку, приговорили к 250 часам обязательных работ. Уточняется, что в феврале 2024 года мужчина находился у знакомых и распивал спиртные напитки. Во двор частного дома забежала бездомная собака и гость её убил. Позже полицейским он рассказал, что хотел съесть её.