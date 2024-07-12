Омичу грозит до трёх лет лишения свободы за убийство собаки

Ранее мы сообщали, что омича, который убил собаку, приговорили к 250 часам обязательных работ. Уточняется, что в феврале 2024 года мужчина находился у знакомых и распивал спиртные напитки. Во двор частного дома забежала бездомная собака и гость её убил. Позже полицейским он рассказал, что хотел съесть её.