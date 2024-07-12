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Двое мужчин насмерть забили палкой знакомого под Новосибирском

Уголовное дело направлено в Коченевский районный суд.

Источник: AP 2023

В Новосибирской области двое жителей Коченевского района предстанут перед судом. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В мае этого года сибиряки насмерть забили палкой знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2024 года двое мужчин в деревне Вахрушево Коченевского района сговорились причинить вред здоровью местному жителю, к которому у них была личная неприязнь. В этот же день они избили руками, ногами и деревянной палкой потерпевшего по голове и телу. В результате от полученных травм мужчина скончался через некоторое время у себя дома.

Злоумышленников обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Уголовное дело направлено в Коченевский районный суд.