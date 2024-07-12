Двое мужчин насмерть забили палкой знакомого под Новосибирском

По данным следствия, в мае 2024 года двое мужчин в деревне Вахрушево Коченевского района сговорились причинить вред здоровью местному жителю, к которому у них была личная неприязнь. В этот же день они избили руками, ногами и деревянной палкой потерпевшего по голове и телу. В результате от полученных травм мужчина скончался через некоторое время у себя дома.