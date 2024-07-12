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Тело мальчика нашли на мусорке в Перми

Житель Перми нашел на мусорке чемодан, в котором лежало тело мальчика.

Источник: © РИА Новости

УФА, 12 июл — РИА Новости. Житель Перми нашёл на мусорной площадке чемодан, внутри которого лежало тело мальчика с колото-резаными ранами и следами удушения, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Утром на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе города Перми, местным жителем обнаружено в чемодане тело мальчика на вид 6−8 лет с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Специалисты устанавливают личность ребёнка и преступника.