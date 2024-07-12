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В Воронеже на левом берегу кроссовер вылетел на тротуар: пострадали двое детей и пенсионерка

Вчера днем на левом берегу произошла авария, в результате которой пострадали трое пешеходов: мальчики 15 и 8 лет, а также 65-летняя пенсионерка. Одну из машин после столкновения отбросило на тротуар, по которому в это время шли люди.

По уточненной информации, которой поделились сегодня в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла 11 июля недалеко от дома № 1 по улице Минской, в районе 15.30.

19-летняя девушка, находившаяся за рулем Geely Tugella, двигаясь по Переверткина в направлении Димитрова, при повороте налево столкнулась со Skoda Kodiaq, которой управлял 51-летний житель Рамонского района. В итоге Skoda отбросило на пешеходную часть.

Пострадавшие были госпитализированы.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция.

Всего на дорогах региона за последние сутки по официальным данным произошло 114 аварий. Большинство — 72 — на дорогах города, 32 — в районах, и еще 10 — на федеральных трассах, уточняют в полиции.