Экс-сотрудника миссии ОБСЕ Вадима Голду приговорили к 14 годам за шпионаж

Вадим Голда был задержан сотрудниками Министерства государственной безопасности ДНР в конце апреля 2022 года. Как сообщил тогда глава ДНР Денис Пушилин, украинские военные имели доступ к камерам СММ, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории республики. По его словам, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передавая ей данные о позициях и количестве личного состава войск ДНР.