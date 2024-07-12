МАК займется расследованием трагедии с самолетом в Татарстане

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно со специалистами Приволжского МТУ Росавиации займется расследованием катастрофы в Татарстане. Главная цель расследования — установить причины катастрофы и принять меры по их предотвращению в будущем, сообщает Росавиация.