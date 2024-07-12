МАК займется расследованием трагедии с самолетом в Татарстане

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно со специалистами Приволжского МТУ Росавиации займется расследованием катастрофы в Татарстане. Главная цель расследования — установить причины катастрофы и принять меры по их предотвращению в будущем, сообщает Росавиация.
Напомним, туристический легкомоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение в Камско-Устьинском районе 10 июля. В результате трагедии погибли пилот, женщина и 11-летний ребенок. Муж пассажирки выжил и находится в тяжелом состоянии в больнице.
Ранее в Татарстане завели уголовное дело после крушения самолета Cessna-172C.