Ричмонд
+24°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАК займется расследованием трагедии с самолетом в Татарстане

В результате падения судна погибли два взрослых и ребенок.

Источник: МЧС РФ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно со специалистами Приволжского МТУ Росавиации займется расследованием катастрофы в Татарстане. Главная цель расследования — установить причины катастрофы и принять меры по их предотвращению в будущем, сообщает Росавиация.

Напомним, туристический легкомоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение в Камско-Устьинском районе 10 июля. В результате трагедии погибли пилот, женщина и 11-летний ребенок. Муж пассажирки выжил и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее в Татарстане завели уголовное дело после крушения самолета Cessna-172C.