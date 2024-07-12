Путают больницы и не знают главврачей: Ростовчане вывели на чистую воду медицинских аферистов

Каких только мошеннических схем не существует. У ростовчан аферисты уже пытались выуживать деньги и под видом сотрудников банка, и под видом полицейских. А сейчас телефонные мошенники придумали новый способ. О нем на днях рассказали в минздраве Ростовской области.
В ЧЕМ СУТЬ.
Как оказалось, теперь любители халявы представляются сотрудниками больницы. И предлагают своему доверчивому собеседнику пройти флюорографию в рамках полиса ОМС.
После того, как жертва «клюнет», ее просят назвать пришедший на телефон код. По легенде тот якобы должен подтвердить запись на процедуру.
Однако почти скоро собеседник узнает: код, который они назвали на самом деле был от банковского кабинета или Госуслуг. А после видят нули по своим счетам и взятые аферистами кредиты.
ФЛЮОРОГРАФИЮ ДЕЛАЛА НА ДНЯХ.
И хотя, по словам специалистов, эта схема обмана и появилась совсем недавно, некоторые из ростовчан чуть на нее уже не попались. Одна из них — читательница «КП-Ростов-на-Дону».
— Мне позвонили с незнакомого номера, когда я была на работе. Обычно никогда не отвечаю на звонки с номеров, которых нет в телефонной книге. Но в этот раз почему-то отошла от принципа.
Милая девушка предложила мне записаться на флюорографию. А после стала предлагать дату и время для прохождения рентгена. Меня это сразу насторожило. Все потому, что на днях я уже сделала флюорографию в поликлинике. Поняв, что это аферистка, решила дослушать ее до конца.
Подыграв незнакомке, дончанка решила задать ей уточняющий вопрос. Но, видимо, «медработник» так спешила выманить данные из личного кабинета в приложении банка, что забыла сказать: из какой именно «больницы» она звонит.
— В итоге, эта вежливая девушка сама растерялась после моего вопроса и бросила трубку.
НЕ НА ТУ НАПАЛИ!
Похожий случай произошел и с другой нашей читательницей. По ее словам, в течение недели мошенники устроили настоящую атаку. Незнакомцы звонили ей беспрерывно, представлялись то сотрудниками банка, то службы безопасности.
— Не на ту напали! Я постоянно читаю новости, поэтому знаю практически обо всех схемах телефонных мошенников. Но недавно мне позвонил мужчина и сказал, что работает в регистратуре поликлиники. С таким я еще не сталкивалась, поэтому решила не бросать трубку, а дослушать до конца.
Незнакомец сообщил, что ему нужно внести данные о том, что его собеседница прошла флюорографию. И даже безошибочно назвал имя, фамилию и отчество дамы. Вот только дончанка эту процедуру не проходила. Это ее насторожило: она поняла, что говорит с очередным аферистом.
— Я не раз разговаривала с подобными людьми ради интереса. И мне было любопытно, чем на этот раз они меня удивят. Поэтому сделала вид, что поверила. И даже пообещала сказать код из СМС. А еще спросила, в какой именно ростовской больнице он работает. Мужчина радостно назвал несуществующую поликлинику. Но на мой вопрос о фамилии главврача паренек уже не знал, что придумать, в итоге сам же и бросил трубку.
А тем временем в минздраве Ростовской области напоминают: для записи в медицинские организации Дона не нужно никакое подтверждение с помощью кода из СМС.
— Соблюдайте бдительность и будьте осторожны!