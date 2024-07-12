Путают больницы и не знают главврачей: Ростовчане вывели на чистую воду медицинских аферистов

— Я не раз разговаривала с подобными людьми ради интереса. И мне было любопытно, чем на этот раз они меня удивят. Поэтому сделала вид, что поверила. И даже пообещала сказать код из СМС. А еще спросила, в какой именно ростовской больнице он работает. Мужчина радостно назвал несуществующую поликлинику. Но на мой вопрос о фамилии главврача паренек уже не знал, что придумать, в итоге сам же и бросил трубку.