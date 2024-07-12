Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с двумя трамваями в Златоусте

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 12 июля.
У дома 1 по проспекту Гагарина столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Она скончалась в медицинском учреждении.
Травмы получили водитель трамвая и семь пассажиров. Все пострадавшие — взрослые, они доставлены в медицинское учреждение.
Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров, уточнили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
ОБНОВЛЕНИЕ Пострадали шесть пассажиров.