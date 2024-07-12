Ричмонд
+24°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с двумя трамваями в Златоусте

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с двумя трамваями в Златоусте (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 12 июля.

У дома 1 по проспекту Гагарина столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Она скончалась в медицинском учреждении.

Травмы получили водитель трамвая и семь пассажиров. Все пострадавшие — взрослые, они доставлены в медицинское учреждение.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров, уточнили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

ОБНОВЛЕНИЕ Пострадали шесть пассажиров.