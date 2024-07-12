В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы

В четверг в 09.42 (совпадает с мск) в полицию Приморского района поступило сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте в Петербурге о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы.