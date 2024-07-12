В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
В четверг в 09.42 (совпадает с мск) в полицию Приморского района поступило сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте в Петербурге о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы.
«Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета», — сообщает пресс-служба ГУМВД.
В ведомстве добавили, что подростка доставили в отдел полиции, где его опросили и передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.