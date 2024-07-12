Мошенники начали обманывать свердловчан от имени фитнес-блогеров

Они пишут потенциальным жертвам от имени фитнес-блогеров. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Центрального Банка России.
Мошенники ищут жертв в популярных телеграм-каналах, в которых пишут о спорте и здоровом образе жизни. Создают фальшивые аккаунты самих владельцев каналов или прикидываются их техподдержкой или администраторами. На аватарках размещаются украденные фотографии блогеров.
Мошенники оставляют личные сообщения подписчикам популярных телеграм-каналов и втираются в доверие. Благодарят за активность, предлагают уникальные программы и скидки. Затем просят перевести деньги.
Распознать мошенников можно: они обращаются в личной переписке, хотя жертва не оставляла заявок; предлагают эксклюзивное предложение, хотя на официальном канале о нем не говорили; предлагают перейти в секретный чат или новую группу; предлагают перевести деньги на чью-то карту или электронный кошелек.
«Всегда проверяйте аккаунты, с которых вам пишут. Контакты блогера и его команды чаще всего указаны в описании канала или на официальном сайте проекта, — говорит эксперт Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко. — Если вам пишет кто-то другой — это мошенник. При этом стоит иметь в виду, что у блогера могут украсть аккаунт».
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области задержали очередного курьера, который забирал деньги у пожилых людей и переводил на счета мошенников.
Жертвой мошенников стала 78-летняя жительница Екатеринбурга. Сначала ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником полиции. Сообщил, что от ее имени пытаются снять деньги. Потом поступил звонок от другого мошенника, который представился сотрудником Центрального Банка.