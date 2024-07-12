Мошенники начали обманывать свердловчан от имени фитнес-блогеров

«Всегда проверяйте аккаунты, с которых вам пишут. Контакты блогера и его команды чаще всего указаны в описании канала или на официальном сайте проекта, — говорит эксперт Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко. — Если вам пишет кто-то другой — это мошенник. При этом стоит иметь в виду, что у блогера могут украсть аккаунт».