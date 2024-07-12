NYT: НАТО считает, что Украина не сможет перейти в контрнаступление в 2024 году

Они пояснили, что доставка помощи Украине может затянуться, поскольку страны НАТО до сих пор не смогли начать производство и закупку ряда вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам газеты, конфликт на Украине истощил запасы вооружений стран НАТО и продемонстрировал, насколько медленно правительства и оборонные предприятия на Западе наращивают производство оружия.