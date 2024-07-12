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Двоих детей вытащили из окна горящего дома в ВКО

В селе Самарское Самарского района в частном жилом доме, где находились несовершеннолетние дети, произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Baigenews

По информации МЧС, жертв и пострадавших нет.

«Благодаря слаженным действиям и.о. начальника ОЧС Данияра Бакиргалова и водителя ПЧ-32 Айбека Садық через окно спасены двое детей 2011 и 2021 г.р».

говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован.

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