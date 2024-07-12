Петербурженка сломала позвоночник из-за резкого торможения автобуса

Петербурженка пожаловалась председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на мигранта, работающего водителем в одном из рейсовых автобусов. По словам женщины, мужчина резко остановил общественный транспорт, от чего она упала. Произошло это в июне. В больнице ей диагностировали оскольчатый перелом позвоночника. Теперь ей требуется длительная реабилитация.