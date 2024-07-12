Ричмонд
+24°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербурженка сломала позвоночник из-за резкого торможения автобуса

Петербурженка пожаловалась на водителя-мигранта, который резко остановил автобус.

Источник: Комсомольская правда

Петербурженка пожаловалась председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на мигранта, работающего водителем в одном из рейсовых автобусов. По словам женщины, мужчина резко остановил общественный транспорт, от чего она упала. Произошло это в июне. В больнице ей диагностировали оскольчатый перелом позвоночника. Теперь ей требуется длительная реабилитация.

— Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Пострадавшая опасается, что водитель-мигрант может скрыться у себя на родине, — сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.

В связи с этим глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку по обращению об оказании небезопасных транспортных услуг мигрантом и доложить о ее результатах. Ход и итоги проверки поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

СК