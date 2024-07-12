Петербурженка сломала позвоночник из-за резкого торможения автобуса

Петербурженка пожаловалась председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на мигранта, работающего водителем в одном из рейсовых автобусов. По словам женщины, мужчина резко остановил общественный транспорт, от чего она упала. Произошло это в июне. В больнице ей диагностировали оскольчатый перелом позвоночника. Теперь ей требуется длительная реабилитация.
— Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Пострадавшая опасается, что водитель-мигрант может скрыться у себя на родине, — сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.
В связи с этим глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку по обращению об оказании небезопасных транспортных услуг мигрантом и доложить о ее результатах. Ход и итоги проверки поставили на контроль в центральном аппарате СК России.