В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП

При этом мужчина утверждал, что он перегрелся на солнце, которое палило ему голову через люк. Об этом сообщает пресс-служба городской ГАИ.
32-летний водитель Chery Exeed, находясь в бессознательном состоянии, врезался в Ford Focus, который остановился на красный сигнал светофора в районе дома № 7 по улице Декабрьских Событий.
При оформлении ДТП у водителя китайского авто были выявлены признаки опьянения, но он утверждал, что не принимал спиртное, а потерял сознание из-за того, что ему солнцем напекло голову через люк на крыше.
Машину нарушителя поместили на спецстоянку. Проводится проверка.