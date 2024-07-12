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В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП

11 июля в Иркутске пьяный водитель китайского кроссовера устроил ДТП.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

При этом мужчина утверждал, что он перегрелся на солнце, которое палило ему голову через люк. Об этом сообщает пресс-служба городской ГАИ.

32-летний водитель Chery Exeed, находясь в бессознательном состоянии, врезался в Ford Focus, который остановился на красный сигнал светофора в районе дома № 7 по улице Декабрьских Событий.

При оформлении ДТП у водителя китайского авто были выявлены признаки опьянения, но он утверждал, что не принимал спиртное, а потерял сознание из-за того, что ему солнцем напекло голову через люк на крыше.

Машину нарушителя поместили на спецстоянку. Проводится проверка.