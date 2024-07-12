Двухлетняя девочка утонула в бассейне во дворе дома под Иркутском

Вечером 11 июля в садоводстве «Атлас» села Мамоны Иркутской области произошла трагическая гибель двухлетней девочки. Стало известно, что родители временно отлучились, оставив малышку без присмотра.
— Девочка, оставшись одна, упала в каркасный бассейн с водой, находившийся во дворе частного домовладения, — сообщают в прокуратуре Иркутской области.
Правоохранительные органы уже приступили к расследованию трагической гибели ребенка. Во время проверки будет проведена всесторонняя оценка событий, и в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
— Следственным отделом по Иркутскому району заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в СУ СКР Иркутской области.
Следователи начали расследование, полицейские и криминалисты работают на территории дома в садоводстве. Прокуратура также будет контролировать ход и результаты уголовного дела, которое завели в СК.