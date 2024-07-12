В Златоусте начали проверку после ДТП с двумя трамваями

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что ДТП произошло при буксировке пустого вагона — трамвай перед собой буксировал пустой вагон, но во время движения сцепка порвалась. В результате вагон без водителя набрал скорость на уклоне и врезался в трамвай с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта, уточнил он.