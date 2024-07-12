«Пять километров прошел с велосипедом в руках»: как 6-летний мальчик всю ночь выживал в тайге под Братском

— Не слышал…, — сквозь плач произносит 6-летний Матвей (имя изменено — прим. Ред.). По округлившимся глазам мальчика читается, что он не понимает, почему вокруг столько людей и взгляд каждого прикован к нему. Ведь для него блуждание по лесу ночью было большим и захватывающим приключением. А началось оно еще в июле в деревне Куватка Братского района. Туда родители его отправили на летние каникулы к бабушке. К слову, местность не из безопасных: вокруг непроходимая тайга, широкая река Ия и огромное Братское водохранилище. Так, 11 июля мальчишка взял велосипед и уехал кататься по улицам вместе с другими детьми. Но, видимо, ребятам надоели проселочные дорожки, и они свернули в лес. Выбраться из которого у Матвея самостоятельно не получилось. Подробности спасения ребенка — в материале КП-Иркутск.