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«Пять километров прошел с велосипедом в руках»: как 6-летний мальчик всю ночь выживал в тайге под Братском

Пропавшего мальчика нашли на бывшей летней ферме под Братском.
Источник: Комсомольская правда

— Ты не слышал, как мы тебя громко кричали? — расспрашивает в слезах мать, прижимая к себе изо всех сил укутанного ребенка, сидящего у нее на коленях.

— Не слышал…, — сквозь плач произносит 6-летний Матвей (имя изменено — прим. Ред.). По округлившимся глазам мальчика читается, что он не понимает, почему вокруг столько людей и взгляд каждого прикован к нему. Ведь для него блуждание по лесу ночью было большим и захватывающим приключением. А началось оно еще в июле в деревне Куватка Братского района. Туда родители его отправили на летние каникулы к бабушке. К слову, местность не из безопасных: вокруг непроходимая тайга, широкая река Ия и огромное Братское водохранилище. Так, 11 июля мальчишка взял велосипед и уехал кататься по улицам вместе с другими детьми. Но, видимо, ребятам надоели проселочные дорожки, и они свернули в лес. Выбраться из которого у Матвея самостоятельно не получилось. Подробности спасения ребенка — в материале КП-Иркутск.

Выбраться из леса у Матвея самостоятельно не получилось. ГУ МВД по Иркутской области

На место выехали около 100 человек.

Первым делом родители Матвея обратились в полицию, когда поняли, что ребенок пропал. Позже сибиряки оставили заявки на поиск в Национальном центре помощи по Иркутской области и в спасательном отряде «ЛизаАлерт».

— С заявлением в отдел полиции обратились родственники несовершеннолетнего, — рассказывали ранее в ГУ МВД по Иркутской области. — В поисках был задействован личный состав всех структурных подразделений МУ МВД России «Братское», в том числе кинолог со служебной собакой. Также участвуют сотрудники МЧС.

Кстати, все это время мальчишка тащил велосипед с собой. ГУ МВД по Иркутской области

Ночью 12 июля в деревне на поиски Матвея собрались более 50 сибиряков. К утру это число возросло вдвое. Ведь к местным жителям присоединились подразделение ГАИ, уголовный розыск, участковые полиции. Прибыли казаки, Северо-западный поисково-спасательный отряд, поисковый отряд «Поиск Братск», администрация Ключи-Булак, сел Покосное, Куватки.

На месте был создан оперативный штаб. Первым делом сибиряки обошли каждый дом в деревне. Позже поиски начали в лесу. Параллельно были опрошены друзья пропавшего мальчика, которые уехали вместе с ним.

«Я не бросил велосипед».

— Мы сразу запросили помощь авиации. Да и наши беспилотники отправили вместе с лучшими волонтерами, — рассказывают в «ЛизаАлерт».

Однако в обеденное время в телеграм-канале поисково-спасательной группы появилось сообщение: «Предварительно, стоп по поиску».

Ребенок бродил в районе Агафонова, это бывшая летняя ферма. Фото: ориентировка «ЛизаАлерт».

«Господи, молю, пусть он найдется живым!», — с замершим сердцем молился каждый, пока спасатели проверяли информацию. И спустя пару минут в Следственном комитете сообщили, что ребенок найден.

— Мальчика нашли в пяти километрах от деревни Куватка. Он бродил в районе Агафонова, это бывшая летняя ферма, — рассказывают КП-Иркутск в «ЛизаАлерт». — Расстояние он прошел небольшое. Думаю, нашел себе место, в которое забился и уснул.

Мальчика нашли в пяти километрах от деревни Куватка. ГУ МВД по Иркутской области

Кстати, все это время мальчишка тащил велосипед с собой.

«Я с велосипедом ходил. Не бросил его», — рассказал маме ребенок, когда его нашли.

Отделался юный сибиряк только испугом. К счастью, переохлаждения или теплового удара мальчишка не получил. Сейчас он находится с родителями, его здоровью ничего не угрожает.