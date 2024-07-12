В Воронежской области врач-нарколог перевела аферистам 5,4 миллиона рублей

69-летней врачу-наркологу из Петропавловского района поступил звонок в один из мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Неизвестный заверил, что он главный врач больницы, а счет 69-летней сотрудницы взломан. Затем с потерпевшей в формате видеосвязи состыковался сотрудник федеральной службы в форменной одежде. Он рекомендовал женщине обезопасить сбережения при помощи перевода их на спецсчета. Врач так и поступила. Сняла пять миллионов 425 тысяч рублей и отправила их через банкомат в руки аферистам.