В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.