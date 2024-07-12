В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве

«По предварительным данным, ночью 12 июля 2024 года в Санкт-Петербурге при патрулировании акватории реки Невы сотрудники транспортной полиции в районе Дворцового моста обнаружили маломерное судно Bayliner с 11 пассажирами на борту с заглохшим двигателем и незамедлительно организовали его буксировку», — сообщает надзорное ведомство.
При этом, как отмечают в прокуратуре, перевозка пассажиров осуществлялась без соответствующей лицензии. Их количество превышало вместимость судна, а сама прогулка проходила в период, когда маломерным судам запрещено находиться в акватории Невы.
По факту незаконной перевозки пассажиров организована проверка.