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В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, ночью 12 июля 2024 года в Санкт-Петербурге при патрулировании акватории реки Невы сотрудники транспортной полиции в районе Дворцового моста обнаружили маломерное судно Bayliner с 11 пассажирами на борту с заглохшим двигателем и незамедлительно организовали его буксировку», — сообщает надзорное ведомство.

При этом, как отмечают в прокуратуре, перевозка пассажиров осуществлялась без соответствующей лицензии. Их количество превышало вместимость судна, а сама прогулка проходила в период, когда маломерным судам запрещено находиться в акватории Невы.

По факту незаконной перевозки пассажиров организована проверка.

Прокуратура