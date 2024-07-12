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В Белгородской области военнослужащий открыл стрельбу и сбежал из части

В Белгородской области военнослужащий открыл стрельбу и сбежал из воинской части из-за бытового конфликта, сообщил глава Грайворонского района Геннадий Бондарев. В результате стрельбы никто из гражданских не пострадал. По данным СМИ, ранены военные, официально информация не подтверждена. Сбежавшего ищут, объявлен план «Перехват».

Бондарев сказал RT, что среди гражданских нет погибших и раненых, но других деталей не привел. По данным источника телеканала, есть пострадавшие в результате стрельбы, их число неизвестно.

По предварительной информации, сбежавший из части — уроженец Чебоксар Алексей Журавлев 1995 года рождения, который в 2023 году отправился в зону спецоперации по контракту. Ориентировку на него опубликовал белгородский Telegram-канал «Пепел». Друг Журавлева сообщил RT, что весной тот приезжал в отпуск. В Алексей Журавлев в 2012 года был осужден за грабеж.