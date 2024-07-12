В Белгородской области военнослужащий открыл стрельбу и сбежал из части

По предварительной информации, сбежавший из части — уроженец Чебоксар Алексей Журавлев 1995 года рождения, который в 2023 году отправился в зону спецоперации по контракту. Ориентировку на него опубликовал белгородский Telegram-канал «Пепел». Друг Журавлева сообщил RT, что весной тот приезжал в отпуск. В Алексей Журавлев в 2012 года был осужден за грабеж.