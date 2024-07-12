Замначальника департамента мэрии Новосибирска продлили арест

Заместителю главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олесе Богомазовой продлили содержание под стражей. Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении взятки в размере 230 тысяч рублей. О ее задержании стало известно 14 мая. В тот же день прокуратура и Следком сообщили о возбуждении уголовного дела.
По версии следствия, Богомазова, будучи начальником финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии Новосибирска, организовала заключение двух муниципальных контрактов между «Горсветом» и юридическим лицом, зная, что предприниматели контракт исполнять не будут. За общее покровительство ей передали энную сумму денег..
«Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 8 июля продлен срок содержания под стражей в отношении О. Богомазовой до 12 сентября», — говорится в паблике Суды общей юрисдикции НСО.
На момент написания материала апелляционная жалоба от адвоката обвиняемой не поступила.