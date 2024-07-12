Замначальника департамента мэрии Новосибирска продлили арест

Заместителю главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олесе Богомазовой продлили содержание под стражей. Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении взятки в размере 230 тысяч рублей. О ее задержании стало известно 14 мая. В тот же день прокуратура и Следком сообщили о возбуждении уголовного дела.