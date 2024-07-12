Суд восстановил на работе педиатра, обвиняемую в фейках о ВС РФ

«Исковое заявление Буяновой о восстановлении на работе, поданное к ГБУЗ Москвы “Детская городская поликлиника № 140 ДЗМ” удовлетворено. Буянову восстановили на работе», — сказали в пресс-службе. Согласно решению суда, врача должны восстановить на работе в прежней должности. Суд также обязал выплатить доктору компенсацию среднего заработка на сумму 928 тыс. рублей, а также морального вреда в размере 15 тыс. рублей.
По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Буянову обвинили по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение с использованием служебного положения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Врач вину не признает.
В феврале суд избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий, отказавшись отправить ее в СИЗО, но позже ее арестовали. Кроме того, Буянову уволили с работы, после чего она подала иск о восстановлении.