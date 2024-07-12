В Котово произошел второй порыв на водоводе за последние сутки

«С трех часов ночи запустили насосы, для восстановления водоснабжения в полном объеме необходимо повышение давления в водопроводной системе с 3 до 5 атмосфер, — рассказали котовские коммунальщики. — Для того чтобы весь город был обеспечен водой, включая четвертый и пятый этажи, потребуется около полутора-двух суток».