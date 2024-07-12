В Котово произошел второй порыв на водоводе за последние сутки

Накануне в Котово было обнаружено сразу два порыва на водоводе. Работы по устранению последнего из них были закончены уже сегодня, в пятницу, 12 июля, в три часа ночи.
Вместе с тем, сообщения об отсутствии холодной воды либо об очень слабом напоре в кране поступают от жителей улиц Свердлова, Мира, Разина, Ольховой, Зеленой, Чернышевского, Северной, Ангарской, Баумана.
Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в МУП «Котово-Водоканал», для заполнения системы и полного восстановления давления в городском водопроводе может потребоваться около двух суток.
«С трех часов ночи запустили насосы, для восстановления водоснабжения в полном объеме необходимо повышение давления в водопроводной системе с 3 до 5 атмосфер, — рассказали котовские коммунальщики. — Для того чтобы весь город был обеспечен водой, включая четвертый и пятый этажи, потребуется около полутора-двух суток».
По данным Единого портала ЖКХ администрации города Котово, на время устранения аварийной ситуации в городе организован подвоз воды. В частности, волонтеры оказывают помощь в ее доставке одиноким пенсионерам, матерям-одиночкам с малолетними детьми, а также маломобильным гражданам.
Кроме того, в разных местах города установлены водовозы. Они расположены по адресам: Мира, 195; ВЛКСМ, 7; Мичурина, 19; Синельникова, 4, Разина, 14.