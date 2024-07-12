78-летний волгоградец перевел аферистам почти 6 млн рублей

Волгоградская полиция разыскивает телефонных мошенников, обманувших 78-летнего жителя Красноармейского района на почти 6 миллионов рублей. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, потерпевшему в конце июня стали поступать звонки от якобы сотрудника инвестиционной платформы, который предложил пенсионеру хороший доход. Аферист убедил наивного волгоградца вложить крупную сумму денег в программу и пообещал удвоенную прибыль.