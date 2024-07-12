В Калининграде ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже

Следственный отдел проводит доследственную проверку по данному инциденту. Ребенок выпал на газон через балконное окно. Это произошло в тот момент, когда родители отвлеклись на короткое время. Трёхлетний мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами. «Следствие установит обстоятельства происшествия в ходе доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.