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В Калининграде ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже

В Калининграде ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже многоэтажного дома, расположенного на Мариупольской улице.

Источник: Янтарный край

Следственный отдел проводит доследственную проверку по данному инциденту. Ребенок выпал на газон через балконное окно. Это произошло в тот момент, когда родители отвлеклись на короткое время. Трёхлетний мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами. «Следствие установит обстоятельства происшествия в ходе доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

СК