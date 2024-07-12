Год исправительных работ за шальную пулю: в Крыму поставили точку в деле о гибели журналиста Бабаевой

Для психологической закалки, он выпустил из автомата Калашникова несколько боевых патронов рядом с журналистикой, лежащей на животе. Но одна пуля отрикошетила об что-то твердое, развались на два куска: один попал в шею, другой в голову Светлане Бабаевой.