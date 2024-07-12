Год исправительных работ за шальную пулю: в Крыму поставили точку в деле о гибели журналиста Бабаевой

В Симферопольском районном суде огласили приговор инструктору по боевой стрельбе Игорю Малеву. Майора в отставке обвинили в причинении смерти по неосторожности журналистке Светлане Бабаевой.
ОСУЖДЕННЫЙ НЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР.
«Малева Игоря Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года исправительных работ по основному месту работы в ГУП РК “Черноморнефтегаз” с удержанием 10 процентов из заработной платы», — огласил приговор судья.
Также осужденного обязали выплатить супругу погибшей 196 620 рублей за эксгумацию на столичном Троекуровском кладбище тела Светланы Бабаевой и повторное захоронение.
Накануне военный прокурор, выступающий в роли государственного обвинителя, заявил, что подсудимый заслужил 1 год 9 месяцев исправительных работ и 15 процентов зарплаты в доход государства. Плюс оплата всех расходов по вскрытия могилы Светланы Бабаевой.
Игорь Малев не собирается обжаловать приговор.
«Мой подзащитный ранее заявлял, что примет любой вердикт суда. Подавать апелляцию мы не будем», — сообщил его адвокат.
МУЖ ПОГИБШЕЙ ПОКА НЕ РЕШИЛ, ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ.
КП-Крым позвонила мужу погибшей Евгению Двоскину, но он не стал комментировать приговор суда.
«Когда получу мотивирующую часть, тогда и решу, что делать дальше. Самое главное, что суд подтвердил, что Бабаева не дура, и не застрелила сама себя, а застрелил ее другой человек», — заявил КП-Крым супруг погибшей.
КАК БЫЛО ДЕЛО.
50-летняя журналистка погибла 28 октября 2022 года. Инцидент произошел в селе Перевальное Симферопольского района на военном полигоне «Ангарский». Светлану Бабаеву инструктор Игорь Малев обучал боевой стрельбе и основам выживания в экстремальной обстановке военных действий.
Для психологической закалки, он выпустил из автомата Калашникова несколько боевых патронов рядом с журналистикой, лежащей на животе. Но одна пуля отрикошетила об что-то твердое, развались на два куска: один попал в шею, другой в голову Светлане Бабаевой.
Пострадавшая умерла через полчаса.
После проведения судебной медэкспертизы погибшую погребли в Москве на Троекуровском кладбище. Но спустя год, в ноябре 2023, тело эксгумировали, для повторной судебной экспертизы, во время которой был найден второй фрагмент пули в голове.
Новая экспертиза расставила все точки над «i». Следствие отказалось от версии «самострела». Игорь Малев признал свою вину.
На первом заседании, которое состоялось 15 мая 2024, обвиняемый принес извинения пострадавшему, но муж погибшей его не простил.
«Мне было очень больно смотреть на жену после года ее нахождения в могиле», — признался Евгений Двоскин.