В Уфе задержали граждан Таджикистана, удерживавших в квартире 16 детей

Одному из подростков удалось сбежать и обратиться за помощью к людям в ближайшем магазине. Ночью 12 июля силовики освободили детей, задержав двух фигурантов дела. Часть детей также оказалась гражданами Таджикистана. Сейчас все освобожденные дети находятся в соцучреждении.
По данным «Ъ», оба фигуранта дела — мужчины-нелегалы, обустроившие в квартире подпольное медресе. Там они учили детей основам Корана. В это время они систематически избивали их палками за недостаточное усердие. Детей им передали сами родители, тоже граждане Таджикистана.
Как сообщила пресс-служба регионального МВД, родители детей находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Сейчас в их отношении проводится проверка.