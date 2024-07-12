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В Уфе задержали граждан Таджикистана, удерживавших в квартире 16 детей

В Уфе двое граждан Таджикистана долгое время незаконно удерживали и избивали 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, сообщила пресс-служба СК по республике Башкортостан. Возбужденно уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию (ч. 2 ст. 127 ч. 2 ст. 117 ст. 156 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Одному из подростков удалось сбежать и обратиться за помощью к людям в ближайшем магазине. Ночью 12 июля силовики освободили детей, задержав двух фигурантов дела. Часть детей также оказалась гражданами Таджикистана. Сейчас все освобожденные дети находятся в соцучреждении.

По данным «Ъ», оба фигуранта дела — мужчины-нелегалы, обустроившие в квартире подпольное медресе. Там они учили детей основам Корана. В это время они систематически избивали их палками за недостаточное усердие. Детей им передали сами родители, тоже граждане Таджикистана.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, родители детей находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Сейчас в их отношении проводится проверка.