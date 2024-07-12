В Уфе задержали граждан Таджикистана, удерживавших в квартире 16 детей

В Уфе двое граждан Таджикистана долгое время незаконно удерживали и избивали 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, сообщила пресс-служба СК по республике Башкортостан. Возбужденно уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию (ч. 2 ст. 127 ч. 2 ст. 117 ст. 156 УК РФ).