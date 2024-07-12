Следком возбудил уголовное дело по факту создания нелегального медресе в Уфе

По версии следствия, долгое время мигранты незаконно удерживали детей в съемной квартире. К воспитанникам они систематически применяли незаконные методы воспитания и избивали их. Один из мальчиков сумел сбежать из квартиры. Он забежал в магазин и попросил помощи у взрослых.