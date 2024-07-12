Невнимательность унесла жизнь: В Молдове в ДТП погибла женщина

Подробности ДТП вблизи Бэчой: погибла пассажирка легковушки.
В результате аварии, произошедшей утром 12 июля на трассе М3 «Кишинев-Чимишлия», погибла пассажирка, а водитель был госпитализирован.
По данным источников pulsmedia.md, на дороге столкнулись два автомобиля — Daewoo Matis, которым управлял 60-летний мужчина, и микроавтобус Ford Transit, за рулем которого находился 43-летний водитель.
Мужчина за рулем Daewoo хотел совершить разворот, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего в него врезался микроавтобус.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка Daewoo. Обоих доставили в больницу, однако женщину спасти не удалось.
Обстоятельства трагедии выясняются.