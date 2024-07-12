Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невнимательность унесла жизнь: В Молдове в ДТП погибла женщина

В результате аварии, произошедшей утром 12 июля 2024 на трассе Кишинев-Чимишлия, погибла пассажирка, а водитель был госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

Подробности ДТП вблизи Бэчой: погибла пассажирка легковушки.

В результате аварии, произошедшей утром 12 июля на трассе М3 «Кишинев-Чимишлия», погибла пассажирка, а водитель был госпитализирован.

По данным источников pulsmedia.md, на дороге столкнулись два автомобиля — Daewoo Matis, которым управлял 60-летний мужчина, и микроавтобус Ford Transit, за рулем которого находился 43-летний водитель.

Мужчина за рулем Daewoo хотел совершить разворот, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего в него врезался микроавтобус.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка Daewoo. Обоих доставили в больницу, однако женщину спасти не удалось.

Обстоятельства трагедии выясняются.