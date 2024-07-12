Сроки отключения горячей воды изменились в 2 районах Воронежа

В связи с производственной необходимостью будут изменены сроки отключения горячего водоснабжения для части домов на территории Ленинского и Центрального районов Воронежа. Об этом сообщили в воронежском филиале АО «Квадра» в пятницу, 12 июля. Ранее отключения были запланированы на период с 24 июля по 19 августа. Новые периоды следующие:
- с 16 по 22 июля;
- с 20 по 23 августа;
- с 24 по 27 сентября.
Обновленные сроки касаются домов на 22 улицах. Список всех адресов представлен в документе по ссылке.
На предприятии пояснили, что изменение графика связано с подготовкой к новому отопительному сезону. На участке трубопровода, проходящего по дамбе Вогрэсовского моста, диаметр теплосети будет увеличен с 500 до 800 мм.
— Приносим извинения за временные неудобства! — обратились к воронежцам в «Квадре».
Полный график отключений горячей воды в июле 2024 года представлен в материале РИА «Воронеж».