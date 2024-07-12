Сроки отключения горячей воды изменились в 2 районах Воронежа

В связи с производственной необходимостью будут изменены сроки отключения горячего водоснабжения для части домов на территории Ленинского и Центрального районов Воронежа. Об этом сообщили в воронежском филиале АО «Квадра» в пятницу, 12 июля. Ранее отключения были запланированы на период с 24 июля по 19 августа. Новые периоды следующие: