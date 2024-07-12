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Четверых обнаженных туристов доставили в отдел полиции Сочи

Полицейские забрали в отдел четверых голых туристов с пляжей Сочи.

Источник: МЦУ Сочи

На пляжах Сочи обнаружили четырех туристов в обнаженном виде. Отдыхающих доставили в отдел полиции и составили на них административные протоколы.

Рейды по выявлению нарушителей проводятся регулярно. В этот раз сотрудники УВД проводили проверку совместно с сотрудниками администрации Лазаревского района.

«Напоминаем, что на пляжных территориях запрещается: нахождение в голом виде, купание в неположенных местах, употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде, курение, разведение костров, выгул собак, выброс мусора», — проинформировали в МЦУ Сочи.

Кроме того, отдыхающим порекомендовали надевать головные уборы, пить побольше воды и пользоваться солнцезащитными кремами.

Напомним, ранее рейды прошли на заправках и торговых точках вдоль трассы.

Напомним, как писал KP.RU, в возрасте 82 лет умерла народная артистка РФ Любовь Стриженова.