Четверых обнаженных туристов доставили в отдел полиции Сочи

«Напоминаем, что на пляжных территориях запрещается: нахождение в голом виде, купание в неположенных местах, употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде, курение, разведение костров, выгул собак, выброс мусора», — проинформировали в МЦУ Сочи.