Четверых обнаженных туристов доставили в отдел полиции Сочи

На пляжах Сочи обнаружили четырех туристов в обнаженном виде. Отдыхающих доставили в отдел полиции и составили на них административные протоколы.
Рейды по выявлению нарушителей проводятся регулярно. В этот раз сотрудники УВД проводили проверку совместно с сотрудниками администрации Лазаревского района.
«Напоминаем, что на пляжных территориях запрещается: нахождение в голом виде, купание в неположенных местах, употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде, курение, разведение костров, выгул собак, выброс мусора», — проинформировали в МЦУ Сочи.
Кроме того, отдыхающим порекомендовали надевать головные уборы, пить побольше воды и пользоваться солнцезащитными кремами.
Напомним, ранее рейды прошли на заправках и торговых точках вдоль трассы.
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