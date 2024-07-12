ЧП в Ялте — ребенок утонул в бассейне

В настоящее время подозреваемый задержан. По месту его проживания и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски. Следователями и следователями-криминалистами организованы неотложные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии. Также в рамках следствия будет дана оценка действиям собственника территории, который незаконно предоставил в аренду лицам бассейн, что повлекло гибель ребенка, — отметили в Следкоме.

