Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор самарского МП «ТТУ» переведен под домашний арест

Областной суд изменил меру пресечения директору самарского муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаилу Ефремову. Ранее он содержался под стражей. Теперь чиновник помещен под домашний арест.

Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в Самарском областном суде в пятницу, 12 июля.

Информация о задержании директора самарского МП «ТТУ» появилась 7 июня. Изначально чиновнику вменили мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Позже статью переквалифицировали на превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тогда же суд арестовал чиновника на два месяца.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн со ссылкой на следствие, Михаил Ефремов незаконно приобрел в лизинг 50 автобусов марки «МАЗ» и сдал транспорт в сублизинг ООО «СамараАвтоГаз» — одному из крупнейших транспортных перевозчиков в городе. На покупку транспорта было потрачено более 100 млн руб. бюджетных средств.