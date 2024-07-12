Директор самарского МП «ТТУ» переведен под домашний арест

Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн со ссылкой на следствие, Михаил Ефремов незаконно приобрел в лизинг 50 автобусов марки «МАЗ» и сдал транспорт в сублизинг ООО «СамараАвтоГаз» — одному из крупнейших транспортных перевозчиков в городе. На покупку транспорта было потрачено более 100 млн руб. бюджетных средств.