Директор самарского МП «ТТУ» переведен под домашний арест

Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в Самарском областном суде в пятницу, 12 июля.
Информация о задержании директора самарского МП «ТТУ» появилась 7 июня. Изначально чиновнику вменили мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Позже статью переквалифицировали на превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тогда же суд арестовал чиновника на два месяца.
Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн со ссылкой на следствие, Михаил Ефремов незаконно приобрел в лизинг 50 автобусов марки «МАЗ» и сдал транспорт в сублизинг ООО «СамараАвтоГаз» — одному из крупнейших транспортных перевозчиков в городе. На покупку транспорта было потрачено более 100 млн руб. бюджетных средств.