Пенсионер утонул во время купания в реке в Ленобласти

Трагедией завершилась прогулка к реке Оредеж для пожилого жителя поселка Вырица. По словам родственников, мужчина вечером 11 июля ушел купаться, но так и не вернулся домой. Близкие забеспокоились и обратились в экстренные службы. Информацию передали смене поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. К сожалению, специалисты нашли пенсионера уже мертвым. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.