Пенсионер утонул во время купания в реке в Ленобласти

Трагедией завершилась прогулка к реке Оредеж для пожилого жителя поселка Вырица. По словам родственников, мужчина вечером 11 июля ушел купаться, но так и не вернулся домой. Близкие забеспокоились и обратились в экстренные службы. Информацию передали смене поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. К сожалению, специалисты нашли пенсионера уже мертвым. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
— Спасатели провели поиски, обнаружили тело и передали родственникам, — добавили в пресс-службе.
Обстоятельства, при которых утонул мужчина, неизвестны. Поэтому остается загадкой, стало ли ему плохо, не смог ли он справиться с течением или неудачно нырнул.
Ранее SPB.KP.RU писал, что мужчину нашли в пруду у Никитинского моста в Петербурге. Его экстренно госпитализировали в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, так как поражение мозга оказалось слишком глубоким.
Как ранее писал сайт KP.RU, в ДТП на Чуйском тракте погиб заместитель министра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов.