В Подмосковье упал SSJ 100 без пассажиров

Сегодня днем самолет вылетел с Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина. Пропал с радаров в 15:00 мск. Упал в районе деревни Апраксино под Коломной. Перед этим долго кружил, вырабатывая топливо, чтобы совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Экипаж подавал сигналы бедствия.