В Подмосковье упал SSJ 100 без пассажиров

По данным Минпромторга, разбившийся SSJ 100 не является полностью импортозамещенным. Самолет принадлежал «Газпром авиа». Он был выпущен в 2014 году, начал летать с 2015 года. Был направлен на техническое обслуживание.
По данным источника «Ъ», самолет выполнял перегоночный рейс — GZP9608. Лайнер летел по маршруту: Луховицы (Третьяково) — Москва (Внуково).
Сегодня днем самолет вылетел с Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина. Пропал с радаров в 15:00 мск. Упал в районе деревни Апраксино под Коломной. Перед этим долго кружил, вырабатывая топливо, чтобы совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Экипаж подавал сигналы бедствия.
По некоторым данным, катастрофа произошла, когда самолет развернулся и направился на луховицкий аэродром Третьяково, до взлетно-посадочной полосы оставалось два десятка километров.
По факту падения возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследованием занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Надзор осуществляет транспортная прокуратура. Техническое расследование проводит Межгосударственный авиационный комитет.
На место катастрофы вылетел руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Источник «Ъ», близкий к авиакомпании, сообщил, что представители «Газпром авиа» также выехали на место для выяснения обстоятельств. В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что специалисты разработчика и производителя самолета окажут все необходимое содействие в расследовании аварии.