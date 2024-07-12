В Подмосковье упал «Суперджет» без пассажиров

Последняя крупная катастрофа с этим лайнером произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Самолет «Аэрофлота» вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся в аэропорт из-за попадания молнии. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.