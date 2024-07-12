На свердловской трассе в ДТП с микроавтобусом погиб водитель легковушки

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель ВАЗ скончался на месте аварии.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель ВАЗ при движении в направлении Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, за рулем которого был 65-летний мужчина.
Водитель ВАЗ погиб до приезда скорой помощи, водителя Toyota доставили в горбольницу Кушвы. Его осмотрел врач и отпустил домой, госпитализация не потребовалась.
Полицейские установили, что водительский стаж погибшего составлял 35 лет, а водителя микроавтобуса — 38 лет. Отмечается, что оба водителя к административной ответственности в 2024 году не привлекались, в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте аварии сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа осмотрели транспортные средства, установили личности участников аварии. «Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.