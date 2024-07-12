На свердловской трассе в ДТП с микроавтобусом погиб водитель легковушки

Полицейские установили, что водительский стаж погибшего составлял 35 лет, а водителя микроавтобуса — 38 лет. Отмечается, что оба водителя к административной ответственности в 2024 году не привлекались, в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности.