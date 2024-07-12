Сотрудник ГУФСИН по Ростовской области обвиняется в коррупции

Бывший старший оперуполномоченный 2 отдела УСБ ГУФСИН, одной из задач которого является противодействие коррупции, обвиняется в предложении посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
По данным следствия, экс-старший оперуполномоченный предложил знакомому, в отношении которого расследовалось уголовное дело, услугу в передаче взятки должностному лицу правоохранительного органа за изменение статьи на менее тяжкую. Однако знакомый обратился в УФСБ России по Ростовской области, после чего обвиняемый был задержан.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для последующего рассмотрения.