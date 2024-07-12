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Сотрудник ГУФСИН по Ростовской области обвиняется в коррупции

Сотрудник Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области предстанет перед судом за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону, на называя имя обвиняемого.

Источник: РИА "Новости"

Бывший старший оперуполномоченный 2 отдела УСБ ГУФСИН, одной из задач которого является противодействие коррупции, обвиняется в предложении посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, экс-старший оперуполномоченный предложил знакомому, в отношении которого расследовалось уголовное дело, услугу в передаче взятки должностному лицу правоохранительного органа за изменение статьи на менее тяжкую. Однако знакомый обратился в УФСБ России по Ростовской области, после чего обвиняемый был задержан.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для последующего рассмотрения.

СК