Сотрудник ГУФСИН по Ростовской области обвиняется в коррупции

По данным следствия, экс-старший оперуполномоченный предложил знакомому, в отношении которого расследовалось уголовное дело, услугу в передаче взятки должностному лицу правоохранительного органа за изменение статьи на менее тяжкую. Однако знакомый обратился в УФСБ России по Ростовской области, после чего обвиняемый был задержан.