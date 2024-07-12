Крушение Superjet в Подмосковье. Главное

15:43. В момент крушения на борту находился экипаж из трех человек, написал Telegram-канал Mash. По данным экстренных служб, самолет упал в лесной массив и взорвался при ударе о землю. По предварительной информации, все члены экипажа погибли. Разбившийся Superjet был произведен в 2014 году, и «Газпром-Авиа» был его единственным эксплуатантом.