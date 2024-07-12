Крушение Superjet в Подмосковье. Главное

Как развивались события
Спасатели в Московской области получили информацию о крушении самолета Superjet в Московской области, написал Telegram-канал 112 в 15:38.
15:42. Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, очевидцы рассказали о падении самолета рядом с подмосковной Коломной возле деревни Апраксино. Спасательные бригады направлены к месту происшествия для проведения аварийно-спасательных работ.
15:43. В момент крушения на борту находился экипаж из трех человек, написал Telegram-канал Mash. По данным экстренных служб, самолет упал в лесной массив и взорвался при ударе о землю. По предварительной информации, все члены экипажа погибли. Разбившийся Superjet был произведен в 2014 году, и «Газпром-Авиа» был его единственным эксплуатантом.
Telegram-канал Shot сообщает, что самолет перегоняли с завода в Луховицах в московский аэропорт Внуково. Около 15:00 мск он пропал с радаров.
15:45.ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что инцидент произошел во время тестового полета после планового ремонта.
15:48. По данным Telegram-канала Baza, перед тем как самолет потерпел крушение, он подал сигнал бедствия. Попытки экипажа вывести лайнер на аварийный круг оказались безуспешными и самолет упал.
16:06. Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, следствие открыло уголовное дело по факту нарушения требований авиационной безопасности.
16:25. Прокуратура заявила, что упавший в Подмосковье самолет принадлежит компании «Газпром-Авиа».
16:25. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завел уголовное дело по факту крушения Superjet. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).