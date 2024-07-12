Захарова предупредила о подготовке Украиной провокаций на Киевской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что совокупная сумма ущерба от разрушения ВСУ Каховской ГЭС оценивается более чем в 11,5 млрд рублей. В июне 2024 года, спустя год после случившегося, Сальдо назвал вину киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказанной и не вызывающей сомнений.